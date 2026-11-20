संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। दो दिन तक चली पछुआ हवा से मिली राहत के बाद गुरुवार सुबह मौसम ने फिर करवट ली। पूरा जिला घने कोहरे की चादर में लिपट गया। बुधवार रात से ही धुंध का असर दिखने लगा था। कम दृश्यता के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग टांडा-बांदा और अयोध्या-बसखारी फोरलेन पर भारी वाहनों के पीछे छोटे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। चंद कदम आगे देखना भी मुश्किल था। फॉग लाइट भी बेअसर रहीं और चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन धीमी गति से चलाने पड़े। स्कूल जाने वाले बच्चों और ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को परेशानी हुई। कई जगह लोग कोहरा छंटने का इंतजार करते दिखे। बाजारों में दुकानें देर से खुलीं और किसान भी देर से खेतों में पहुंचे।

मौसम विज्ञानी डॉ. अमरनाथ मिश्र ने बताया कि आने वाले दिनों में भी कोहरा छाए रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण नमी बढ़ी है, जिससे सुबह घना कोहरा बनेगा। गुरुवार सुबह सात बजे तक जिले का अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा।

घनी धुंध से ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी अकबरपुर स्टेशन से गुजरने वाली दून एक्सप्रेस पांच घंटे, आनंद विहार टर्मिनल-मऊ एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस चार-चार घंटे विलंब से पहुंची। साबरमती एक्सप्रेस चार घंटे देर से आई। ओखा-गुवाहाटी, जम्मू तवी, गंगा सतलज और फरक्का एक्सप्रेस दो से तीन घंटे विलंब से पहुंची।