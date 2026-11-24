संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों और सरयू नदी में स्नान कर पूजन-अर्चन किया। महरुआ के मंशापुर कुटी स्थित सरोवर में सर्दी के बावजूद सुबह छह बजे से ही श्रद्धालु जुटने लगे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की।

टांडा और आलापुर क्षेत्र में सरयू नदी के तटों पर सुबह पांच बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। टांडा के हनुमानगढ़ी घाट, राजघाट और महादेवा घाट पर मेले जैसा माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया और तट के मंदिरों में पूजन किया। महिलाओं ने घाट पर हलवा-पूड़ी बनाकर परंपरा के अनुसार मां सरयू को कढ़ाई चढ़ाई।