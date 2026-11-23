संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। रोजगार मिशन के तहत बेरोजगार अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए टांडा और जलालपुर विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेले आयोजित होंगे। डीएम ईशा प्रिया के निर्देश पर जिला सेवा योजन कार्यालय इन मेलों का आयोजन कर रहा है। टांडा विधानसभा क्षेत्र का मेला 27 नवंबर को त्रिलोकीनाथ पीजी कालेज परिसर में लगेगा।

जलालपुर विधानसभा क्षेत्र का 28 नवंबर को बाबा बरूआ दास पीजी कॉलेज, परुइया आश्रम, जलालपुर में आयोजित होगा। देश-प्रदेश की प्रतिष्ठित निजी कंपनियां पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को रोजगार देने के लिए भाग लेंगी। 18 से 40 वर्ष आयु के कक्षा 10वीं, 12वीं, आइटीआइ उत्तीर्ण और उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी मेले में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन के बाद ही मेले में प्रतिभाग का मौका मिलेगा।