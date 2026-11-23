संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। घने कोहरे के चलते विभिन्न राज्यों से होकर आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों की गति धीमी पड़ गई है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली साबरमती एक्सप्रेस, कैफियत एक्सप्रेस व फरक्का एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें पांच से छह घंटे विलंब से स्टेशन पर पहुंचीं। ट्रेनों के विलंब होने से यात्री तो परेशान हैं ही, साथ ही स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा करने वाले यात्री भी बेहाल हैं।

ठंड में खुले प्लेटफार्म पर बैठकर घंटों ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, राजस्थान,पंजाब, जम्मू-कश्मीर समेत अन्य स्थानों के लिए ट्रेनें गुजरती हैं। कोहरे के कारण हावड़ा एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस और आनंद विहार टर्मिनल-मऊ ट्रेन तीन घंटे से चार घंटे तक विलंब से चल रही हैं।