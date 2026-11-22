संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। नगरीय निकायों के रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को अब बैंक क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यह सुविधा उन लाभार्थियों को मिलेगी, जिन्होंने पहले चरण का ऋण पूरा चुका दिया है। इसके जरिए छोटे दुकानदार कारोबार स्थापित कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे।



नगर पालिका अकबरपुर, टांडा और जलालपुर तथा नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा, इल्तिफातगंज, जहांगीरगंज और राजेसुल्तानपुर के 2,500 दुकानदार इस योजना का लाभ पा सकेंगे। सड़क किनारे ठेला या स्टाल लगाने वाले, फल-सब्जी विक्रेता, लांड्री सेवा देने वाले, सैलून और पान की दुकान चलाने वाले पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण ले सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं।



जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना प्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले चरण का ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। बैंक आफ बरोदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ इंडियन और सेंट्रल बैंक के माध्यम से 30 हजार रुपये का ऋण आसानी से उपलब्ध होगा। पात्र दुकानदार डूडा कार्यालय, बैंक या नगरीय निकाय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।



आवेदन के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज हैं। बैंक के सिविल रिकार्ड में डिफाल्टर नहीं पाए जाने पर भी क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा।