अंबेडकरनगर में छठ महापर्व संपन्न, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मांगी सुख समृद्धि, घाटों पर छठी मैया की जय-जयकार 

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। आस्था, भक्ति और उल्लास का महापर्व छठ सोमवार को भोर में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हो गया।24 घंटे के कठिन निर्जला व्रत के बाद जैसे ही सूर्य की पहली किरण घाटों पर पड़ी, पूरा जिला छठी मैया की जय-जयकार से गूंज उठा।व्रतियों ने डूबते नहीं, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पुत्र की दीर्घायु, अमर सुहाग और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

अकबरपुर, जलालपुर में तमसा नदी का तट और टांडा, आलापुर तहसील क्षेत्र में पवित्र सरयू नदी का तट, साथ ही ग्रामीणांचल के सरोवर श्रद्धालुओं से पटे रहे। शनिवार की रात से सोमवार की भोर तक घरों में छठी मैया के गीत व जागरण हुआ।

श्रद्धा और धूमधाम के साथ महिलाओं ने व्रत में उत्साहपूर्वक भाग लिया। घाट पर उमड़ी महिलाएं अपार श्रद्धा और धूमधाम के साथ महिलाओं ने व्रत में उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर के जौहरडीह, घंटाघर, गायत्री मंदिर के निकट तमसा नदी के तट पर बने छठ घाट समेत टांडा के हनुमानगढ़ी स्थित सरयू नदी के तट पर छठ पूजन के लिए महिलाओं व श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। रंग-बिरंगी लाइटों से सजावट की गई थी।