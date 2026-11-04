अयोध्या-जाफराबाद रेल रूट की लूप लाइनों पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, 20 मिनट तक घटेगा यात्रियों का सफर

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। अयोध्या-जाफराबाद रेलखंड के 18 स्टेशनों पर ट्रेनों की क्रॉसिंग और ठहराव का समय अब आधा हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अप-डाउन लूप लाइनों की अधिकतम गति सीमा 15 से बढ़ाकर 30 किमी प्रति घंटे कर दी है।

मंगलवार को लखनऊ डिवीजन के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रजनीश श्रीवास्तव और वरिष्ठ मंडल इंजीनियरिंग प्रबंधक अजय कुमार सिंह की मौजूदगी में सभी स्टेशनों की लूप लाइनों पर ओएमएस (ओवरहेड मेजरमेंट सिस्टम) ट्रेन का 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल लिया गया, जो सफल रहा।

त्योहार समाप्त होने के बाद ट्रेनें लूप लाइन पर इसी गति से चलेंगी।अब तक मेन लाइन से लूप लाइन पर प्रवेश करते ही ट्रेनों को 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ता था। इससे समय बर्बाद होता था और पीछे आने वाली ट्रेनों की गति भी प्रभावित होती थी। नई व्यवस्था के बाद ट्रेनें मेन लाइन से सीधे 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगी।

यह व्यवस्था दर्शननगर, बिलहरघाट, अलनाभारी, गोसाईंगंज, कटेहरी, अकबरपुर, जाफरगंज, मालीपुर, तुलसीनगर, बिलवाई, शाहगंज, खेतासराय, मिहरावां, महगवां, जौनपुर और जाफराबाद जंक्शन पर लागू होगी। गत वर्ष अकबरपुर रेलवे स्टेशन की लूप लाइन की पटरी की भार क्षमता बढ़ाई गई थी। पहले एक मीटर पटरी में 52 किलोग्राम लोहा था,जबकि नई पटरियों में एक मीटर पर 60 किलोग्राम लोहा है। ट्रैक की क्षमता बढ़ने के बाद ट्रेन की गति भी बढ़ेगी। फिलहाल, मेन लाइन पर ट्रेनें 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। स्टेशन अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि ट्रायल सफल रहा।

क्रॉसिंग के लिए अब ट्रेनों को 10-15 मिनट तक धीरे नहीं चलना पड़ेगा। इससे यात्रियों का सफर 15 से 20 मिनट तक छोटा होगा। ट्रेनें समय पर चलेंगी और लूप लाइन जल्दी खाली होने से इसी ट्रैक पर अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा। ट्रेन के जल्दी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से यात्रियों को चढ़ने-उतरने में आसानी होगी और भीड़ कम होगी।