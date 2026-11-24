संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बिड़हरघाट पुल से छात्र ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय पुलिस व एसडीआरएफ की टीम नदी में युवक की तलाश कर रही है। कटका के पिंडोरिया गांव निवासी प्रभात गिरि का पुत्र प्रदीप गिरि कक्षा 12 का छात्र है।

मंगलवार सुबह जहांगीरगंज के बिड़हर घाट पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी। वह पुल पर मोबाइल और बाइक छोड़ गया। मौके पर मौजूद एक मूक-बधिर युवक ने इशारों में पुलिस को घटना की जानकारी दी।

पुलिस ने पहुंचकर मोबाइल के जरिए प्रदीप की पहचान की और नदी में उसकी तलाश शुरू कराई। बताया जाता है कि सोमवार को परिवार के लोगों ने किसी बात पर उसे डांटा था, जिससे वह नाराज था।

तलाश अभियान में गोरखपुर से आई राज्य आपदा मोचन दल (एसडीआरएफ) की टीम जुटी है। नदी में कूदे युवक के चचेरे भाई की आज बरात जानी थी। छात्र के नदी में कूदने से शादी की खुशियां गम में बदल गईं। थानाध्यक्ष रितेश पांडेय ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है।