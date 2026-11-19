संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। धान खरीद की रफ्तार तेज करने के लिए बुधवार को 67 राइस मिलों को क्रय केंद्रों से संबद्ध किया गया। इससे केंद्रों पर खरीदा गया धान समय से मिलों तक पहुंचेगा और भंडारण की समस्या नहीं होगी। धान खरीद में अंबेडकरनगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर बना हुआ है।



जिले में धान खरीद के लिए कुल 115 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 1307 किसानों से धान खरीदा जा चुका है। पिछले वर्ष 5562 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी और इस बार लक्ष्य उससे कहीं अधिक रखा गया है। अब तक जिले ने लक्ष्य का 3.69 प्रतिशत हासिल किया है।



किसानों की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर टोकन, कांटा, नमी मापक यंत्र, छलनी और बैठने की व्यवस्था की गई है। केंद्रों पर किसानों को अधिक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। हर केंद्र पर चार से छह राइस मिलें संबद्ध की गई हैं। मिलों तक धान पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे केंद्रों पर धान का भंडारण नहीं होगा और किसानों को भुगतान समय पर मिल सकेगा।



जिले में धान की कटाई जोर पकड़ रही है। कटाई के बाद किसान तेजी से केंद्रों पर धान लेकर पहुंच रहे हैं। केंद्रों पर बिचौलियों पर भी नजर रखी जा रही है। अकबरपुर के किसान रामकुमार ने बताया कि टोकन मिलने के बाद उसी दिन धान की तौल हो गई। भीटी के किसान रामसूरत के अनुसार, समय पर भुगतान मिलने से खेती के लिए खाद-बीज खरीदने में आसानी होगी।