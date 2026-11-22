जागरण संवाददाता, अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही अंबेडकर नगर में सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां की सभी पांचों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था। हालांकि, कटेहरी सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 33 साल का सूखा खत्म करते हुए जीत दर्ज की, जिससे जिले का चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गया है।

दैनिक जागरण की ग्राउंड रिपोर्ट में जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के आम मतदाताओं, किसानों, बुनकरों और व्यापारियों से बातचीत में कई बड़े मुद्दे और सियासी संकेत उभर कर सामने आए हैं। सपा का समीकरण बनाम भाजपा का विकास और सुरक्षा मॉडल स्थानीय मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का मानना है कि ओबीसी और मुस्लिम वोटों के मजबूत समीकरण तथा राम अचल राजभर और राममूर्ति वर्मा जैसे दिग्गज नेताओं की जमीनी पकड़ के कारण सपा आज भी मजबूत स्थिति में है। हालांकि, कुछ लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि सपा विधायक विपक्ष में होने की बात कहकर क्षेत्र के काम टाल देते हैं।

दूसरी तरफ, भाजपा समर्थकों और व्यापारियों का कहना है कि योगी सरकार में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है, गुंडागर्दी खत्म हुई है और सड़कों का जाल बिछा है। मुफ्त राशन, पेंशन और आवास जैसी योजनाओं को भी लोग भाजपा के पक्ष में बड़ा कारण मान रहे हैं। हालांकि, भाजपा समर्थक भी मानते हैं कि जीत के लिए पार्टी को मजबूत और सही स्थानीय प्रत्याशियों को टिकट देना होगा।

जनता के 4 सबसे बड़े मुद्दे, जो तय करेंगे हार-जीत टांडा के बुनकरों का दर्द: बुनकर बाहुल्य क्षेत्र टांडा में बिजली का 'फ्लैट रेट' सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। स्थानीय बुनकरों का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली दरों के कारण उनका कारोबार संकट में है और वे भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं।

किसानों की दोहरी चिंता: किसानों का कहना है कि खाद और किसान सम्मान निधि का लाभ समय पर मिल रहा है, लेकिन बेमौसम बारिश से फसल बर्बादी और फसल बीमा का मुआवजा न मिलना बड़ी समस्या है। कई ग्रामीणों ने शिकायत की कि प्रधानों और बिचौलियों के भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक नहीं पहुंच पाता।

आवास योजना से वंचित गरीब: गांवों में कई ऐसे परिवार भी मिले जिन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर नहीं मिला है, जिससे उनमें सरकार के प्रति नाराजगी दिखी। अधूरे विकास कार्य: स्थानीय लोगों ने अकबरपुर में एयरपोर्ट बनाने, टांडा रोड की नहर का निर्माण पूरा करने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। क्या ओवैसी और राजभर बिगाड़ेंगे खेल? चुनावी चर्चाओं में छोटे दलों और गठबंधनों के असर पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव मैदान में उतरने और सपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी न उतारे जाने की नाराजगी से सपा के वोट बैंक में सेंध लग सकती है।

वहीं, मुस्लिम समाज के ही कई लोगों का कहना है कि मतदाता समझदार हैं और वे भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर सपा को ही वोट देंगे। इसी तरह, ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के साथ जाने का कितना असर होगा, इस पर भी स्थानीय लोगों में एकमत नहीं है।