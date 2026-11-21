डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सरयू नदी के किनारे बसा अंबेडकरनगर केवल अपने बुनकरों के करघों, टांडा के जामदानी कपड़े की नफासत और डॉ. राममनोहर लोहिया की जन्मस्थली के रूप में ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत की वह प्रयोगशाला भी है, जहां हर दशक में सत्ता के समीकरण करवट बदलते हैं।

अयोध्या से सटे होने के बावजूद, इस जिले की राजनीतिक मिट्टी हमेशा अपनी एक अलग तासीर रखती आई है। बीते तीस साल में जिले के गठन से लेकर आज 2026 तक; अंबेडकरनगर ने सियासत के कई रंग देखे हैं। कभी यह ‘नीले दुर्ग’ के रूप में अजेय माना जाता था, तो कभी यहां 'अखिलेश की साइकिल' ने रफ्तार पकड़ी। और अब, जब 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है, तो हर जुबान पर एक ही सवाल है, इस बार किस पार्टी के हाथ लगेगा वह ‘तुरुप का इक्का’, जो अंबेडकरनगर की पांचों विधानसभा सीटों का ताला खोलेगा?

पहला दशक (1995–2007): मायावती का तोहफा और ‘नीले दुर्ग’ का उदय 29 सितंबर 1995 जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने फैजाबाद से काटकर एक नए जिले ‘अंबेडकरनगर’ की नींव रखी। यह महज एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा सियासी मास्टरस्ट्रोक था, जिसने अगले डेढ़ दशक तक जिले की राजनीति की दिशा तय कर दी।

नए जिले की सौगात पाकर स्थानीय जनता ने बसपा को सिर-आंखों पर बिठा लिया। 1996 के लोकसभा चुनाव में बसपा के घनश्याम चंद्र खरवार ने जीत का परचम लहराया और इसके बाद खुद मायावती 1998, 1999 और 2004 में यहां से सांसद चुनी गईं। इसी दौर में जिले की सियासत में कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे उभरे, जो आगे चलकर अंबेडकरनगर की राजनीति के पर्याय बन गए। टांडा से लालजी वर्मा, अकबरपुर से राम अचल राजभर, कटेहरी से धर्मराज निषाद और आलापुर से त्रिभुवन दत्त।

2007 के विधानसभा चुनाव तक आते-आते बसपा अपने चरम पर थी। उस चुनाव में बसपा ने जिले की सभी पांचों विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया। राम मंदिर आंदोलन के दौर में भी जिस धरती पर भाजपा का कमल नहीं खिल पाया था, वहां बसपा का ‘हाथी’ अजेय रथ की तरह दौड़ा चला जा रहा था।

दूसरा दशक (2012–2022): ढहता किला, बदलते चेहरे और पाला बदलने की सियासत सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। 2012 के विधानसभा चुनाव में अंबेडकरनगर की राजनीति ने पहली बड़ी करवट ली। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की लहर ने बसपा के अभेद्य माने जाने वाले किले को ध्वस्त कर दिया और पांचों सीटों पर सपा का झंडा लहराया।

इसके बाद 2014 की मोदी लहर में पहली बार अंबेडकरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की और 2017 के विधानसभा चुनाव में टांडा से संजू देवी और आलापुर से अनीता कमल ने कमल खिलाकर अंबेडकरनगर में अपना खाता खोल लिया। हालांकि, 2017 की प्रचंड भाजपा लहर में भी बसपा ने तीन सीटें कटेहरी, अकबरपुर और जलालपुर जीतकर यह साबित किया था कि उसकी जड़ें अभी भी गहरी हैं।

2022 में लालजी वर्मा और राजभर ने दल बदल की, 'बसपा के दुर्ग' को सपा ने कर दिया ध्वस्त असली सियासी भूचाल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया। बसपा के सबसे बड़े रणनीतिकार और स्तंभ माने जाने वाले लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने हाथी की सवारी छोड़कर सपा की साइकिल थाम ली। उधर, जिले के प्रभावशाली पांडे परिवार यानी राकेश पांडे और रितेश पांडे के सियासी समीकरण भी करवट लेने लगे। नतीजा यह हुआ कि 2022 में सपा ने फिर से जिले की सभी पांचों सीटों पर कब्जा जमा लिया।

यह वह मोड़ था जहां बसपा का पुराना कैडर बिखरने लगा और जिले की सियासत 'बसपा बनाम अन्य' से बदलकर सीधे 'सपा बनाम भाजपा' के ध्रुवीकरण में बदल गई। तीसरा दशक और हालिया हलचल (2024–2026): शह और मात का नया खेल बीते दो वर्षों की घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि अंबेडकरनगर में अब किसी एक दल की बादशाहत नहीं रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सांसद रितेश पांडे ने बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा, लेकिन चुनाव में सपा के दिग्गज लालजी वर्मा ने उन्हें बड़े अंतर से हराकर यह संदेश दिया कि जिले में पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (PDA) का समीकरण बेहद मजबूत है।

लेकिन सियासत की असली बाजी अभी बाकी थी। लालजी वर्मा के सांसद बनने से खाली हुई कटेहरी विधानसभा सीट पर नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा। सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा, तो भाजपा ने पुराने दिग्गज धर्मराज निषाद पर दांव लगाया। इस कांटे की टक्कर में भाजपा ने 34 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर सपा के अजेय होने के भ्रम को तोड़ दिया।

आज जब हम 2026 के अंतिम महीने में हैं, तो जिले की 5 सीटों में से चार पर सपा और एक पर भाजपा का कब्जा है, जबकि बसपा अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए संघर्ष कर रही है। 2027 का महासंग्राम: किसके हाथ लगेगा ‘तुरुप का इक्का’? 2027 के विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अंबेडकरनगर की सियासत को करीब से समझने वाले जानते हैं कि यहाँ जीत की चाबी केवल किसी एक जाति के पास नहीं है। जिले के कुल मतदाताओं में 25% दलित और 20% मुस्लिम सबसे बड़े समूह हैं, लेकिन चुनावी नतीजों का रुख तय करने वाला ‘तुरुप का इक्का’ अति-पिछड़ी जातियों यानी निषाद, राजभर, कुर्मी, मौर्य और पाल की गोलबंदी और बसपा के बिखरते कोर वोट बैंक का रुख होगा।

समाजवादी पार्टी की ताकत और चुनौती: सपा के पास लालजी वर्मा जिनकी कुर्मी वोटों पर मजबूत पकड़ है और राम अचल राजभर, जो राजभर समाज का चेहरा और अनुभवी सिपहसालार हैं। मुस्लिम और यादव वोटों के साथ अगर यह पिछड़ा गठजोड़ और दलित वोटों का एक हिस्सा जुड़ा रहता है, तो सपा के लिए 2022 दोहराना आसान होगा। हालांकि, कटेहरी उपचुनाव की हार और राकेश पांडे परिवार की भाजपा से नजदीकियां सपा के लिए जलालपुर और कटेहरी में नई चुनौतियां बनी हुई हैं।

भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह: भाजपा जानती है कि सवर्ण वोटों यानी ब्राह्मण और ठाकुर के साथ-साथ गैर-यादव ओबीसी, जिनमें खासकर निषाद, कुर्मी और राजभर को साधकर ही वह सपा के किले में सेंध लगा सकती है। धर्मराज निषाद, रितेश पांडे और संजू देवी जैसे चेहरों के जरिए भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की बिसात बिछा दी है। यदि भाजपा निषाद और अति-पिछड़े वोटों को एकजुट रखने में सफल रहती है और बसपा अपने कोर दलित वोटों को मजबूती से थामे रखती है, तो त्रिकोणीय मुकाबले का सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है।

बहुजन समाज पार्टी: किंगमेकर या दावेदार? अंबेडकरनगर की सियासत का सबसे बड़ा सस्पेंस बसपा ही है। जिस जिले को मायावती ने खुद बनाया, वहां बसपा आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2027 में बसपा भले ही सत्ता की सीधी रेस में कमजोर दिखे, लेकिन उसका 18 से 22 प्रतिशत दलित वोट बैंक जिस तरफ झुकेगा या जितना मजबूती से अपने प्रत्याशियों के साथ खड़ा रहेगा, वही तय करेगा कि हार-जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा।