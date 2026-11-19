जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल कोतवाल भूपेंद्र सिंह और मुख्य आरक्षी सोनू सिंह का जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। दोनों पुलिसकर्मियों की निगरानी चिकित्सकों की टीम कर रही है।

वहीं, मुठभेड़ में मारे गए गाजीपुर के बहरियाबाद के बदमाश वाहिद के स्थानीय नेटवर्क की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है। मंगलवार की रात अकबरपुर के शिवबाबा बैरियर पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में कोतवाल भूपेंद्र सिंह और मुख्य आरक्षी सोनू सिंह घायल हो गए थे।

घायल कोतवाल भूपेंद्र सिंह। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया वाहिद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश वाहिद मारा गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद पुलिस ने घायल कोतवाल और सिपाही को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रामा सेंटर में उनका इलाज जारी है।