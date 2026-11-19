अंबेडकरनगर में किस मकसद से आया था बदमाश वाहिद? सुपारी किलर का लोकल नेटवर्क खंगाल रही पुलिस
मुठभेड़ में मारे गए सुपारी किलर वाहिद अंसारी का लोकल नेटवर्क खंगालने में अंबेडकरनगर पुलिस जुटी है।
HighLights
मुठभेड़ में कोतवाल भूपेंद्र सिंह और सिपाही सोनू सिंह घायल।
जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में चल रहा है इलाज।
बदमाश वाहिद मारा गया, पुलिस स्थानीय नेटवर्क खंगाल रही।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में घायल कोतवाल भूपेंद्र सिंह और मुख्य आरक्षी सोनू सिंह का जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। दोनों पुलिसकर्मियों की निगरानी चिकित्सकों की टीम कर रही है।
वहीं, मुठभेड़ में मारे गए गाजीपुर के बहरियाबाद के बदमाश वाहिद के स्थानीय नेटवर्क की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी है।
मंगलवार की रात अकबरपुर के शिवबाबा बैरियर पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में कोतवाल भूपेंद्र सिंह और मुख्य आरक्षी सोनू सिंह घायल हो गए थे।
घायल कोतवाल भूपेंद्र सिंह।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया वाहिद
पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश वाहिद मारा गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद पुलिस ने घायल कोतवाल और सिपाही को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रामा सेंटर में उनका इलाज जारी है।
घायल सिपाही सोनू यादव।
पुलिस फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी है। क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि मारे गए बदमाश के स्थानीय संपर्कों और नेटवर्क को देखा जा रहा है। अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी की जा रही है।
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