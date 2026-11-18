अंबेडकरनगर में सुपारी किलर वाहिद अंसारी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, बिल्लू इंदौरिया गैंग का सदस्य था
अंबेडकरनगर में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात बदमाश वाहिद अंसारी मारा गया।
HighLights
अंबेडकरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई।
कुख्यात बदमाश वाहिद मुठभेड़ में ढेर।
कोतवाल भूपेंद्र सिंह गोली लगने से घायल, अस्पताल में भर्ती।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवबाबा के पास मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया।
मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में कोतवाल भूपेंद्र सिंह को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक सिपाही सोनू यादव भी घायल हैं।
पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान गाजीपुर निवासी वाहिद पुत्र अबू बकर के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, वाहिद अंसारी बहरियाबाद, गाजीपुर का रहने वाला था। वह कुख्यात बिल्लू इंदौरिया गैंग का सक्रिय सदस्य था और सुपारी किलिंग का काम करता था। उसके गोरखपुर के कैंट थाने से भी वांछित होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल, पुलिस की कई टीमें उसके आपराधिक इतिहास और अन्य ठिकानों का पता लगाने में जुटी हुई हैं।
थाना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत शिवबाबा बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक