जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवबाबा के पास मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया।

मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में कोतवाल भूपेंद्र सिंह को भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक सिपाही सोनू यादव भी घायल हैं।

पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान गाजीपुर निवासी वाहिद पुत्र अबू बकर के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है।