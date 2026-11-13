अंबेडकरनगर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, कटेहरी में 17 नवंबर को लगेगा वृहद रोजगार मेला

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर देने के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय के तत्वावधान में 17 नवंबर को कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के देव इंद्रावती पीजी कालेज परिसर में वृहद रोजगार मेला लगाया जाएगा। जिला सेवायोजन अधिकारी अनुपमा रानी ने बताया कि मेले में देश और प्रदेश की प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी।

कंपनियों की ओर से अभ्यर्थियों का चयन करके रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 18 से 40 वर्ष तक की आयु के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट तथा उच्चतर शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मेले में प्रतिभाग के लिए रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है। प्रतिभाग पूरी तरह निश्शुल्क रहेगा। अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।