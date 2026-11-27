संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। जिले में मानव-बंदर संघर्ष की बढ़ती समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई।

इसमें बंदरों को पकड़ने, परिवहन और सुरक्षित स्थान पर छोड़ने संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुपालन पर जोर दिया गया। साथ ही संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिलाधिकारी ने शासन के निर्देशों और उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका के क्रम में मानव-बंदर संघर्ष की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को शीर्ष प्राथमिकता पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में बंदर प्रभावित क्षेत्रों (हाटस्पाट) की तत्काल पहचान करने तथा उत्पाती बंदरों और उनके समूहों की अद्यतन सूची तैयार कराने को कहा।

अधिकारियों को दिए आदेश खंड विकास अधिकारियों और निकायों के अधिशासी अधिकारियों को चिह्नित हाटस्पाट की सूची 10 दिन के भीतर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके आधार पर बंदरों को पकड़ने और समस्या के निराकरण की आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रभागीय वनाधिकारी जगदंबिका प्रसाद ने बताया कि अभियान की शुरुआत टांडा नगर पालिका क्षेत्र से की जाएगी।