अंबेडकरनगर में धनतेरस के लिए बर्तन बाजार गुलजार, दुकानदार दे रहे ग्राहकों को लुभाने वाले ऑफर

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। धनतेरस पर्व नजदीक आते ठठेरी बाजार सज-धजकर बर्तन की चमक और खनक बिखेरने को तैयार हो गया है। इसबार बाजार में गैस चूल्हा, स्टील कुकर, कड़ाही एवं पीतल के छोटे डिजाइनदार बर्तन ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने तैयारी पूरी की है। छोटे-बड़े सामान पर 10 से 30 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है।

धनतेरस पर बड़े खरीदारों के लिए आकर्षक उपहार समेत विभिन्न कंपनियों के ऑफर का लाभ भी मिलेगा। धनतेरस पर पीतल, तांबा, फूल के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन कुछ नया खरीदने की पौराणिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। करवा चौथ तथा नवरात्र में बर्तन कारोबार धीमी गति से चल रहा था, लेकिन अब दुकानों पर रौनक लौट आई है। छोटे-बड़े बर्तन खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।बाजार में स्टील के बर्तन 200 से 400 रुपये प्रति किलो, पीतल 800 से 1200 रुपये किलो, तांबे के बर्तन 1400 से 1800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं।