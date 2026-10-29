Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

महोबा में पल्सर से लेकर एक्टिवा तक की डिमांड, धनतेरस से पहले ही 100 बाइकें बुक

By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
Published: Thu, 29 Oct 2026 03:25 PM (IST)

धनतेरस से पहले महोबा के वाहन बाजार में रौनक बढ़ गई है, जहां साड़ी, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ स्कूटर और बाइक की बुकिंग में तेजी आई है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. महोबा में धनतेरस से पहले वाहन बाजार में रौनक।

  2. पल्सर, एक्टिवा, अपाचे जैसे मॉडलों की भारी मांग।

  3. विभिन्न एजेंसियों ने 100 से अधिक बाइक बुक कीं।

जागरण संवाददाता, महोबा। धनतेरस को लेकर साड़ी, कपड़ों व इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही वाहन बाजार में रौनक बढ़ गई है। एजेंसियों पर बुकिंग तेज हो गई है। धरतेरस में किसी को स्कूटर चाहिए तो किसी को बाइक। सभी अभी से बुकिंग करने लगे हैं।

लक्ष्मी बजाज एजेंसी के प्रोपराइटर अचिन गुप्ता ने बताया कि बजाज पल्सर-125 और पल्सर एन-160 एसएस प्रीमियम फीचर्स के साथ आई है। इनकी डिमांड बहुत है। धनतेरस के लिए अब तक 38 बुकिंग हो चुकी हैं। राघव होंडा एजेंसी के विशाल वोहरा ने बताया कि होंडा-सीबी 225-सीसी में मोबाइल चार्जिंग, सिंगल डिस्क ब्रेक, मस्कुलर टैंक और गोल्डन शाकर खास है। यह भी लोगों को भा रही हैं।

सबसे ज्यादा डिमांड एक्टिवा की है। 32 बाइकों की बुकिंग हुई है। साहू टीवीएस एजेंसी के संदीप साहू ने बताया कि टीवीएस राइडर नई टेक्नोलाजी के कारण पसंद की जा रही है, अपाचे पहली पसंद है। 30 बाइक बुक हुई हैं।

यह भी पढ़ें- धनतेरस पर बदला ट्रैंड, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ग्राहकों की बदली पसंद; आईफोन, गेमिंग लैपटॉप या फ‍िर स्मार्ट टीवी