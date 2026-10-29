जागरण संवाददाता, भागलपुर। Dhanteras 2026 : धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर भागलपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में इस बार ग्राहकों की पसंद और खरीदारी के ट्रेंड में एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। इस त्योहारी सीजन में उपभोक्ता न केवल पारंपरिक घरेलू उपकरण खरीद रहे हैं, बल्कि प्रीमियम और आधुनिक तकनीक वाले गैजेट्स पर भी जमकर पैसे खर्च कर रहे हैं। मोबाइल सेगमेंट में जहां 'आईफोन' (विशेष रूप से प्रो मैक्स मॉडल) की मांग में अप्रत्याशित उछाल आया है, वहीं घरेलू उपकरणों में 'डबल डोर फ्रिज' और 32 व 43 इंच के स्मार्ट टीवी मॉडल्स ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

लैपटॉप की श्रेणी में भी छात्र और युवा पेशेवर अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कोर-3 और कोर-5 प्रोसेसर के साथ-साथ गेमिंग और ग्राफिक्स वाले मॉडल्स को तरजीह दे रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों के अनुसार, बजट के अनुरूप आसान फाइनेंस विकल्पों, शून्य प्रतिशत ईएमआई और त्योहारी ऑफर्स के कारण बाजार में खरीदारी को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है। इस वर्ष धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर (शुक्रवार) को मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से ही एडवांस बुकिंग का सिलसिला तेज हो गया है।

आईफोन प्रो मैक्स का क्रेज, ₹1.5 लाख से शुरू है कीमत आदित्य विजन के एरिया सेल्स मैनेजर आशुतोष कुमार ने बताया कि भागलपुर के ग्राहकों में इस बार आईफोन को लेकर गजब का क्रेज देखा जा रहा है। विशेष रूप से आईफोन प्रो मैक्स की मांग बहुत अधिक है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है। हालांकि, बजट श्रेणी में आईफोन के अन्य मॉडल्स 80 हजार रुपये से भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वीवो और ओप्पो के मिड-रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन की भी अच्छी डिमांड है। वहीं घरेलू उपयोग के लिए ग्राहक सिंगल डोर के बजाय डबल डोर वाले रेफ्रिजरेटर को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में इन पर अच्छे कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर्स मिल रहे हैं।

[सब-हेडिंग: बुकिंग पर सुनिश्चित उपहार और घर पहुंचाने की सुविधा] त्योहारी सीजन में ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसके लिए आसान ईएमआई (EMI) और आकर्षक कैशबैक की पेशकश की जा रही है। आशुतोष कुमार ने बताया कि उनके संस्थान की ओर से किसी भी उपकरण की बुकिंग या खरीद पर एक सुनिश्चित उपहार मुफ्त दिया जा रहा है।

इसके अलावा, बड़े और भारी उपकरणों (जैसे फ्रिज, वाशिंग मशीन, बड़ी टीवी) को सुरक्षित और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ग्राहकों के घर तक पहुंचाने (होम डिलीवरी) की विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे ग्राहकों को परिवहन की चिंता से मुक्ति मिल गई है।

गेमिंग और ग्राफिक्स वाले लैपटॉप की बढ़ी डिमांड लैपटॉप कारोबारी मनीष बुचासिया के अनुसार, इस साल पढ़ाई के साथ-साथ मल्टीटास्किंग के लिए कोर-3 और कोर-5 प्रोसेसर वाले लैपटॉप की मांग सबसे अधिक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे, कोडिंग सीखने वाले और ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र-छात्राएं गेमिंग और ग्राफिक्स कार्ड से लैस मॉडल्स को अधिक पसंद कर रहे हैं।

ऐसे उन्नत लैपटॉप की शुरुआती कीमत करीब 40 हजार रुपये से शुरू होकर बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ 60 हजार रुपये या उससे अधिक तक जाती है। इन लैपटॉप्स की खरीदारी पर भी ग्राहकों को बैग, हेडफोन या अन्य उपयोगी एक्सेसरीज बतौर गिफ्ट दी जा रही हैं।

मुख्य पर्व तिथि: 6 नवंबर (शुक्रवार), धनतेरस। बजट अनुकूल होने से 32 और 43 इंच स्मार्ट टीवी की धूम इलेक्ट्रॉनिक्स के वरिष्ठ कारोबारी नीरज कुमार झा ने बताया कि इस बार टीवी सेगमेंट में 32 और 43 इंच के स्मार्ट एलईडी टीवी सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। कम कीमत में बेहतरीन डिस्प्ले और इंटरनेट कनेक्टिविटी (ओटीटी ऐप्स) मिलने के कारण मध्यमवर्गीय परिवारों में इन मॉडल्स की सबसे अधिक मांग है।