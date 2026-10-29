धनतेरस पर सिर्फ सोना-चांदी खरीदना जरूरी नहीं! औषधि से लेकर बर्तनों तक, इन चीजों की खरीदारी भी होती है शुभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धनतेरस का नाम सुनते ही लोगों के मन में सोने-चांदी के आभूषण, पीतल के बर्तन और नई धातु की वस्तुओं की खरीदारी का ख्याल आता है। मान्यता है कि इस दिन नई चीजें घर लाने से सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

वहीं क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर शुभ खरीदारी का संबंध केवल धातुओं तक नहीं है। एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, धनतेरस आरोग्य, समृद्धि और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भी पर्व भी माना जाता है। इस दिन को भगवान धनवंतरि के प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कई अन्य चीजों की खरीदारी को भी शुभ माना जाता है।

आइए जानते हैं, धनतेरस पर धातुओं के अलावा किन चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है और इनके पीछे क्या मान्यताएं हैं।

आयुर्वेद और आरोग्य से जुड़ी परंपराएं धनतेरस को लेकर कई मान्यताओं में से एक है कि इस दिन भगवान धनवंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। आइए यहां जानें कुछ आरोग्य से जुड़ी परंपराएं क्या हैं-

भगवान धनवंतरि का प्रकटोत्सव एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा बताते हैं कि धनतेरस मुख्य रूप से भगवान धनवंतरि का प्रकटोत्सव है, जो आयुर्वेद के जनक हैं और समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आज भी उनके जन्मदिवस को लोग आयुर्वेद के जनक के अवतरण के रूप में मनाते हैं और उनकी धन्वंतरि जी की श्रद्धा से पूजा करते हैं।

औषधियों की खरीदारी चूंकि धनतेरस को आयुर्वेद के जनक के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए लोग इस दिन होनी जरूरत की औषधियों की खरीदारी भी करते हैं। एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार इस दिन जड़ी-बूटियां और आयुर्वेदिक उत्पाद खरीदना बेहद शुभ माना जाता है।