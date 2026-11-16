अंबेडकरनगर में जमीन विवाद की रंजिश में अधिवक्ता पर की फायरिंग, पुलिस ने सात आरोपियों को किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। भूमि विवाद, मुकदमे की पैरवी और जनसूचना मांगने की रंजिश में अधिवक्ता पर ताबड़तोड़ कई चक्र फायरिंग की गई। गोली लगने से घायल अधिवक्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।



अकबरपुर के सोनगांव निवासी अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ रविवार रात करीब सवा 11 बजे जमालपुर निवासी इंद्रसेन वर्मा से मिलकर घर लौट रहे थे। आरोप है कि अधियरवां गांव के पास ट्यूबवेल के निकट चार मोटर साइकिलों से पहुंचे सोनगांव के मुस्ताक, उसके सगे भाई नफीस और सलीम, प्रदीप यादव, रवि यादव, राम केवल यादव तथा राजेश ने उन्हें घेरकर गाली-गलौज की।



आरिफ के मुताबिक, जान से मारने की नीयत से मुश्ताक, प्रदीप यादव और रवि यादव ने तमंचे से फायरिंग की। गोली उनके बाएं हाथ की बांह और दाहिने पैर की जांघ में लगी। आरोपितों ने छह-सात राउंड गोलियां चलाईं। जान बचाने के लिए वह गन्ने के खेत में छिप गए। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपित धमकी देते हुए भाग निकले।