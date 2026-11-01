अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज में शुरू होंगे MSc और DMRIT कोर्स, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। महामाया राजकीय एलौपेथिक मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर चिकित्सा शिक्षा के नए आयाम गढ़ने में लगा है। एमबीबीएस, पीजी, बीएससी नर्सिंग के बाद अब यहां दो से तीन माह में एमएससी, डीएमआरआईटी (डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी) की पढ़ाई शुरू करने की विभागीय तैयारियां चल रही हैं। इसमें छात्रों को एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी जांच तकनीकों का डिग्री संग प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पहले बैच में 25 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। इसकी मंशा चिकित्साक्षेत्र में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्र रेडियोलाजी और इमेजिंग से जुड़ी तकनीकी सेवाओं में करियर बना सकेंगे।

डीएमआरआईटी के बाद मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस और वेंटिलेटर टेक्नीशियन के पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इससे चिकित्सा के विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी चिकित्सालयों व गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इन सेवाओं के संचालन के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों की जरूरत को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इन पाठ्यक्रम के शुरू होने से नीट में अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले उन विद्यार्थियों को भी चिकित्साक्षेत्र में करियर बनाने का विकल्प मिलेंगे, जो एमबीबीएस में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का प्रयास है कि विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर ही तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सके। इससे उन्हें दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करने की विवश्ता भी कम हो सकती है।