संवाद सूत्र, भीटी (अंबेडकरनगर)। कटेहरी में जिला सेवा योजन कार्यालय और देव इंद्रावती पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. राना रणधीर सिंह ने फीता काटकर और सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया।

मेले में 605 पंजीयन के सापेक्ष विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने 298 युवाओं का चयन किया। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्य अतिथि ने युवाओं से सरकार की रोजगारपरक नीतियों का लाभ उठाने का आह्वान किया। आवेदक नीरज सिंह, सर्वेश यादव, पतिराम, राम दुलार, राजकुमार और पंकज ने कहा कि युवाओं के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री की मंशा पूरी हो रही है। लोगों ने रोजगार और स्वरोजगार से अपनी जिंदगी संवारी है।