गजब हाल! यूपी पुलिस जीप के बोनट पर बैठ बना डाली रील, शिकायत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: रील बनाकर पोस्ट करने का क्रेज इस कदर हावी हो चुका है कि नियम-कानून और खतरे की अनदेखी की जा रही है। एक युवक ने तो पुलिस जीप के बोनट पर बैठकर रील बना डाली। यह पुलिस जीप मऊआइमा थाने की बताते हुए एक व्यक्ति ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए शिकायत की तो जांच शुरू कर दी गई। सूरज सिसोदिया नाम के ट्विटर हैंडल से मंगलवार शाम यूपी पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया गया जिसमें एक रील और एक वीडियो है। रील में चश्मा लगाए युवक उत्तर प्रदेश पुलिस की जीप के बोनट पर बैठकर वीडियो शूट कराता दिखा है। उस पर किंग आफ मऊआइमा लिखा है। शिकायतकर्ता ने लिखा है कि मऊआइमा थाने जीप पर बैठकर वीडियो बनाया गया है।

Edited By: Abhishek Pandey