जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले में अब रोजाना मौसम से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए मुख्यालय से आठ किलोमीटर दूर अनूपशहर रोड पर कृषि विज्ञान केंद्र छेरत पर यह केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र से पूरे जिले के तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति की रोजाना जानकारी मिलेगी।

लखनऊ में मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर पूर्वानुमान के साथ अपडेट किया जाएगा।चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र छेरत में चल रहा है। इस केंद्र के सेंटर आफ एक्सीलेंस(उत्कृष्टता केंद्र) के रूप में चयनित किया गया। अब इस केंद्र पर शासन की ओर से मौसम केंद्र बनाया गया है।

केंद्र के परिसर में खाली जमीन पर इसके लिए टॉवर स्थापित की गई है। इसमें हवा की गति और दिशा नापने के साथ वर्षामापी उपकरण भी लगाए गए हैं। दिन और रात का तापमान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। छेरत स्थित केंद्र पर लगाए गए हैं उपकरण, वर्षा की भी मिलेगी जानकारी जिला स्तर पर यह सुविधा नहीं थी। सेंटर ने मौसम की जानकारी देना शुरू कर दिया है। अभी पूर्वानुमान की जानकारी नहीं मिल सकेगी। शनिवार को पहले दिन अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता 39 और हवा की गति पांच किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई।