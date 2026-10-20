फिर लौटा एंटीक व गोल्ड प्लेटेड बर्तन का जमाना: मुंबई-मुरादाबाद के बर्तनों की डिमांड, इस बार होगा मेहमानों के शाही स्वागत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्योहारी सीजन शुरू होते ही बर्तन बाजार में रौनक बढ़ गई है। इस बार मुरादाबाद में निर्मित नक्काशीदार रसोई के बर्तनों की मांग बढ़ रही है। वहीं, मुंबई से आए गोल्ड प्लेटेड बर्तनों के नए कलेक्शन ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। मेहमानों को शाही अंदाज में भोजन और नाश्ता परोसने के लिए लोग आकर्षक बर्तन खरीद रहे हैं।

एंटिक डिजाइन में स्टील के डाइनिंग सेट और टी सेट का चलन भी फिर लौटने लगा है। दीपावली पर कारोबारी अपने कर्मचारियों और स्टाफ को उपहार देने के लिए बर्तनों के सेट खरीद रहे हैं। शादी वाले घरों में भी खरीदारी जारी है। स्टील, पीतल व तांबे के बर्तनों की महानगर में सात बड़े शोरूम व करीब 300 दुकानें हैं। इनका 10 करोड़ रुपये वार्षिक कारोबार है। इस बार त्योहारी सीजन पर 10 से 15 प्रतिशत तक कारोबार में वृद्धि हो सकती है।

सोमवार को महावीरगंज, दुबे पड़ाव निकट मीनाक्षी पुल, रामघाट रोड निरंजपुरी, जीटी रोड नौरंगाबाद, छाबनी सहित अन्य बाजारों में खरीदार रहे हैं। मद्रास की पुष्पा कड़ाही क्राकरी की दुकानों पर देखते ही बन रही है। भीड़-भाड़ से बचने के लिए परोसने व रसाई उपायोगी बर्तनों की हो रही है खरीदारी स्टील की कड़ाही काफी मजबूत है। मुंबई का ग्रिल पैन इस बार भी दुकानों की रौनक बढ़ा रहा है। इसमें दाल, चावल, सब्जी आदि बनाने के बाद सीधे डिनर सेट पर रख सकते हैं। नक्काशी में मिल रहे स्टील के बर्तन मेहमाननवाजी में शाह ठाठ का एहसास कराएंगे। नमकीन, बिस्किट व ड्राईफ्रूट्स के सेट की भी बड़ी रेंज बाजार में है।

रेलवे रोड स्थित शोरूम पर प्रदर्शित एंटीक डिजाइनर बर्तन। जागरण आया स्पेशल दही बड़ा सेट खाने के शौकीन के लिए स्पेशल बर्तन भी हैं। इनमें दही बड़ा सेट भी है। इसमें रखने पर दही बड़ा कई दिन तक खराब नहीं होगा। अप्पे पैन सेट भी महिलाएं पसंद कर रही हैं। इसमें इडली की तरह अप्पे डिश बना सकेंगे। तांबे का वाटर कूलर लोगों को पसंद आ रहा है। बर्तन कारोबारिरयों ने स्पेशल आर्डर पर भी बर्तन मंगाए हैं। ये अलग-अलग डिजाइन के हैं।