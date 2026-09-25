इगलास, सासनी के बस अड्डों का होगा कायाकल्प, सिकंदराराऊ में नया बनेगा; 20 करोड़ रुपये का बजट जारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इगलास और सासनी के बस अड्डों का कायाकल्प होगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो गया है, जबकि सिकंदराराऊ में नया बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ का बजट जारी किया गया है।

नरौरा में भी 10 करोड़ से नया बस अड्डा प्रस्तावित है। अलीगढ़-मथुरा रोड पर कस्बा इगलास में परिवहन निगम का बस अड्डा पुराना हो चुका है। बसें इसके अंदर नहीं जाती हैं। इसी प्रकार अलीगढ़-आगरा हाईवे पर सासनी कस्बा में बस अड्डा है, लेकिन यह भी पुरान हो चुका है। अब इन दोनों बस अड्डों का पांच-पांच करोड़ रुपये से कायाकल्प होगा।

उधर, कानपुर हाईवे पर कस्बा सिकंदराराऊ में बस अड्डा लंबे समय से बंद है। बसें रोड पर ही सवारियों को चढ़ाती-उतारती हैं। इससे यात्रियों को परेशानी होती है। एटा रोड पर गांव महामई सलावत नगर में नए बस अड्डे के लिए जमीन चयनित हो चुकी है। यह बस अड्डा हाथरस डिपो से संचालित होगा।

परिवहन निगम के परिक्षेत्र में वर्तमान में बुद्धविहार, अलीगढ़ डिपो, हाथरस, एटा, कासगंज, अतरौली डिपो हैं। नरौरा में भी 10 करोड़ से नया बस अड्डा प्रस्तावित है। इस समय नरौरा डिपो को बंद कर अतरौली डिपो में विलय किया गया है।