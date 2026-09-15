यूपी परिवहन निगम का बड़ा फैसला, अब सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे आउटसोर्स ड्राइवर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिवहन निगम में आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे परिचालकों को अब सीधे निगम से अनुबंध पर रखने की तैयारी है। पहले चरण में मौजूदा आउटसोर्स परिचालकों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। सीधे अनुबंध पर रखे जाने वाले परिचालकों को निगम में प्रचलित अन्य सुविधाएं और सेवाएं भी मिलेंगी।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार ऐसे परिचालक जो वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं और कदाचार, भ्रष्टाचार या किसी अन्य कारण से एजेंसी को वापस नहीं किए गए हैं, उन्हें सीधे अनुबंध पर रखा जा सकेगा। इसके लिए उन्हें सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। हालांकि आउटसोर्स के रूप में पहले की गई सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा।