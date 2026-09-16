SSP ने किया अलीगढ़ पुलिस में फेरबदल, चार इंस्पेक्टर सहित कई सब-इंस्पेक्टर के तबादले

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। Aligarh News: पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए चार निरीक्षकों और कई उपनिरीक्षकों को नई जिम्मेदारी दी गई है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षक सुबोध कुमार को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक अपराध, थाना अतरौली बनाया गया है।

निरीक्षक एकता सिंह को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक अपराध, थाना चंडौस और निरीक्षक योगेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से अतिरिक्त निरीक्षक, थाना क्वार्सी की जिम्मेदारी दी गई है। निरीक्षक रामनिवास को पुलिस लाइन से प्रभारी वीआइपी सेल बनाया गया है।

उपनिरीक्षक मनिन्द्र सिंह को थाना गोधा के वरिष्ठ उपनिरीक्षक पद से थाना क्वार्सी का वरिष्ठ उपनिरीक्षक बनाया गया है। उपनिरीक्षक परमेन्द्र सिंह को चौकी प्रभारी मलखान सिंह थाना बन्नादेवी से थाना गोधा भेजा गया है। थाना गोंडा से अभिनव तोमर का स्थानांतरण उपनिरीक्षक अभिनव तोमर का थाना गोंडा से स्थानांतरण किया गया है। वहीं उपनिरीक्षक रवीन्द्र सिंह को चौकी प्रभारी नगला पटवारी, आनन्द कुमार को चौकी प्रभारी जिरौली धूम सिंह, अतरौली और युसुफ खान को चौकी प्रभारी किशनपुर थाना क्वार्सी की जिम्मेदारी दी गई है।