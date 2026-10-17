एएमयू सर सैयद दिवस समारोह: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मसीह मुख्य अतिथि, पूर्व छात्र होने से खास बना अवसर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में शनिवार को सर सैयद दिवस समारोह शुरू हो गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हुए। उनके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सत्य वीर सिंह, इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला के प्रिंसिपल रियर एडमिरल उरोज अथर और गुजरात के केपी ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. फारुक जी. पटेल भी समारोह में पहुंचे। इस बार मुख्य अतिथि जस्टिस मसीह का एएमयू से शैक्षणिक जुड़ाव समारोह को खास बना रहा है।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह एएमयू के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक (ऑनर्स) और विधि में स्नातक (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त की। इससे पहले उन्होंने अलीगढ़ के सैफुद्दीन ताहिर हाई स्कूल (मिंटो सर्किल) से स्कूली शिक्षा पूरी की थी। 12 मार्च, 1963 को पंजाब के रोपड़ में जन्मे जस्टिस मसीह ने प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की।