टावर पर काटी रात, सुबह उतरा-नाश्ता किया फिर चढ़ गया; ड्राइवर राजू बोला- हनुमानजी और लड्डू गोपाल मेरे साथ

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नौकरी की मांग को लेकर टावर पर चढ़े पूर्व रोडवेज चालक राजू सैनी ने सोमवार सुबह पुलिस को भी चकमा दे दिया। करीब छह बजे टावर से नीचे उतरा, शौच गया और नाश्ता किया। इसके बाद पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी और दोबारा टावर पर चढ़ गया।

पुलिस ने मानवीयता के नाते रस्सी के जरिए उसके पास पानी और खाने का सामान पहुंचाया, जिसे उसने रस्सी से ऊपर खींच लिया। रावण टीला निवासी राजू सैनी नरौरा डिपो में चालक था। उसके अनुसार, करीब दो वर्ष पहले उसे नौकरी से हटा दिया गया था। दोबारा नौकरी पाने की मांग को लेकर वह रविवार रात टावर पर चढ़ गया था। इससे पहले आठ सितंबर को भी वह इसी टावर पर करीब चार घंटे तक रहा था।

कहा- प्रशासन से नहीं डरना, हनुमान जी और लड्डू गोपाल की मूर्तियां भी साथ ले गया सोमवार सुबह राजू ने वीडियो पोस्ट कर प्रशासन से नहीं डरने की बात कही। वह हनुमान जी और लड्डू गोपाल की मूर्तियां भी अपने साथ लेकर गया है। वीडियो में उसने प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए टावर पर फांसी लगाने की धमकी भी दी। सोमवार रात आठ बजे तक वह टावर पर ही रहा।

क्वार्सी इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि राजू सुबह नीचे उतरे थे, नाश्ता करने के बाद फिर टावर पर चढ़ गया। पुलिस व उनके स्वजन की ओर से खाने की चीजें भी उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में लगे हुए हैं।