अलीगढ़: वेतन वृद्धि और बहाली की मांग को लेकर पूर्व चालक राजू सैनी फिर टावर पर चढ़ा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर रोडवेज के पूर्व चालक राजू सैनी रविवार को एक बार फिर क्वार्सी स्थित मोबाइल कंपनी के टावर पर चढ़ गए हैं। पिछले एक घंटे से यह टावर पर बैनर लगाकर और फांसी का फंदा लटका कर ऊपर चढ़े हुए हैं। इससे मौके पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है।

आठ सितंबर को भी बहाली और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर परिवहन विभाग में नरौरा डिपो के चालक राजू सैनी इसी टावर पर चढ़ गए थे। करीब चार घंटे वो टावर पर ही मौजूद रहे थे। दो साल पहले नरौरा डिपो से हटाया गया था राजू सैनी राजू सैनी शहर के रावण टीला क्षेत्र के निवासी हैं और नरौरा डिपो में चालक के पद पर तैनात थे। उनके अनुसार, करीब दो वर्ष पहले उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। अब वह वेतन बढ़ाने और अपनी बहाली की मांग को लेकर टावर पर चढ़े थे।