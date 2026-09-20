UGC रोलबैक को लेकर आगरा में प्रदर्शन, ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ धरने पर बैठे सैकड़ों लोग; पुलिस-PAC तैनात

जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर आंदाेलन कर रहे सैकडों ग्रामीण रविवार की सुबह खंदौली में धरने पर बैठ गए। पूर्व एलान के तहत बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ मुड़ी चौराहे पर पहुंचे, ट्रैक्टरों को सड़क किनारे खड़ा करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

हंगामे व बवाल की आशंका को देखते हुए मुड़ी चौराहे पर पुलिस-पीएसी तैनात है। अधिकारी धरना देते प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की टीम तैनात सवर्ण समाज कर रहा है आंदोलन यूजीसी रोलबैक को लेकर सवर्ण समाज एवं विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। शुक्रवार को बड़़ी संख्या में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। जिस पर हाईवे से लेकर शहर तक जगह-जगह पुलिस एवं पीएसी तैनात रही थी। सुबह से लेकर शाम तक जगह-जगह प्रदर्शन और हंगामा हुआ था। एत्मादपुर के सवाईं गांव में पुलिस और पीएसी तैनात रही थी।