अलीगढ़ में छह प्रमुख मार्ग बनेंगे टू-लेन: 11.82 करोड़ रुपये जारी, भारी वाहनों का दबाव होगा कम

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। Aligarh News: पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में तहसील व ब्लाक मुख्यालय को टू लेन मार्गों से जोड़ा जाना है। इसमें मार्गों का निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण शामिल है। जिले में भी तहसील व ब्लाक मुख्यालय को टू लेन मार्गों से जोड़ा जाएगा। इसमें प्रमुख मार्ग शामिल किए गए हैं। इससे उन सड़कों पर वाहनों का बोझ कम होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में भारी वाहनों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। टू लेन मार्ग होने से हादसे का खतरा कम होगा। वाहन अपनी-अपनी लेन में होकर आसानी से गुजर सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2026-27 तक अतरौली-पालीमुकीमपुर मार्ग को 5.5 से सात मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए 11.82 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। इस मार्ग के लिए 23.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है। इस मार्ग की लंबाई 9.7 किलोमीटर है। सांकरा मार्ग को जोड़े जाने के कारण इस पर भारी वाहनों की संख्या बढ़ी है।

अतरौली-पालीमुकीमपुर मार्ग 5.5 मीटर से सात मीटर होगा चौड़ा हरदुआगंज-कासिमपुर और छेरत-कासिमपुर मार्ग को भी पांच से सात मीटर किया जा रहा है। इस पर 20 करोड़ की लागत है। इस मार्ग पर सीमेंट फैक्ट्री होने के कारण दिन रात भारी लोडेड वाहन चलते हैं। हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना ने निकलने वाली राख भी भारी वाहनों से सीमेंट फैक्ट्री तक जाती है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में तहसील व ब्लॉक मुख्यालय को टू लेन मार्गों से जोड़ेगा अतरौली-छर्रा मार्ग सात से 10 मीटर, दादों-सांकरा मार्ग 3.75 से सात मीटर तथा हरदोई-प्यावली नरूपुरा-पनेहरा मार्ग 3.75 से 5.5 मीटर चौड़ा होगा। इन कार्यों पर करीब 40 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। अभी इन मार्गों के लिए बजट जारी नहीं किया गया है।