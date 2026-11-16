चार दिसंबर को है शादी... शाहरुख खान को भेजा रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज के विवाह का कार्ड

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की शादी का न्योता अब देश के नेताओं और अभिनेताओं तक पहुंच रहा है। रविवार को रिंकू सिंह ने अपनी मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह और बहन नेहा सिंह के साथ दिल्ली में पीएमओ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। चार दिसंबर को लखनऊ में होने वाले अपने विवाह समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। वहीं अभिनेता शाहरुख खान के पास भी रिंकू सिंह ने अपनी शादी का कार्ड भिजवा दिया है। रिंकू आईपीएल में शाहरुख खान की केकेआर (कोलकाता नाइट राइडर्स) टीम से खेलते हैं।

चार दिसंबर को है शादी रिंकू सिंह और मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज चार दिसंबर को परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। शादी को लेकर दोनों परिवारों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले रिंकू का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर उन्हें विवाह का निमंत्रण दे चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात के दौरान रिंकू व उनकी मां बीना देवी का हालचाल जाना और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी ली। इस मुलाकात के साथ ही रिंकू की शादी में देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की संभावित मौजूदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।