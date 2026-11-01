अलीगढ़ PET का अंतिम चरण संपन्न: 39 केंद्रों पर उमड़े अभ्यर्थी, नकल रोकने को मजिस्ट्रेट तैनात

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर हजारों अभ्यर्थियों की परीक्षा की घड़ी आ गई। रविवार सुबह जिले के 39 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 का तीसरा और अंतिम चरण हुआ। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की आवाजाही शुरू हो गई। केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ और उनके साथ आए परिजनों की हलचल से शहर में परीक्षा का माहौल नजर आया।

जिले में परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। प्रत्येक पाली में 19,104 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई। इस तरह रविवार को दोनों पालियों में कुल 38,208 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे।

परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए हैं। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर, स्टेटिक और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अधिकारियों को परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।