पीईटी का अंतिम चरण: आगरा के 49 केंद्रों पर 45 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे इम्तिहान

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 रविवार को अंतिम दिन आयोजित होगी। आगरा में परीक्षा के लिए बनाए गए 49 केंद्रों पर दो पाली में 45,552 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रत्येक पाली में 22,776 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पूर्व केंद्रों पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले केंद्रों के प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

नकलविहीन परीक्षा के लिए 49-49 सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात 25 और 30 अक्टूबर के बाद अब एक नवंबर को पीईटी होने जा रही है। पहले दिन की परीक्षा का प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों को अपेक्षाकृत आसान लगा था, जबकि दूसरे दिन प्रश्नों को हल करने में उन्हें अधिक मशक्कत करनी पड़ी थी। ऐसे में अंतिम दिन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में प्रश्नपत्र के स्तर को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि पेपर आसान रहेगा और वे बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।