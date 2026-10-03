अलीगढ़ में 200 से अधिक शस्त्र लाइसेंस अटके: जम्मू-कश्मीर से नहीं मिली NOC, फर्जी की आशंका!

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़। जम्मू-कश्मीर में कभी आसानी से जारी हुए असलहा लाइसेंस अब अलीगढ़ में पंजीकरण के दौरान जांच के घेरे में आ गए हैं। दूसरे राज्यों से जारी लाइसेंस के सत्यापन की प्रक्रिया में जम्मू-कश्मीर के करीब 200 से अधिक मामले ऐसे सामने आए हैं, जिनकी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं मिल पा रही है। इनमें से कई लाइसेंस 15 से 20 वर्ष पुराने हैं।

अलीगढ़ प्रशासन की ओर से संबंधित जिलों को पत्र भेजने व रिमाइंडर देने के बावजूद जवाब नहीं मिलने से इनका पंजीकरण अटका हुआ है। ऐसे में इन लाइसेंसों की वैधता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाइसेंस धारकों की ओर से पंजीकरण के लिए आवेदन करने के बाद भी प्रशासन बिना सत्यापन के उन्हें मान्यता देने को तैयार नहीं है। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों से जारी इन लाइसेंसों की मूल प्रक्रिया की जांच के लिए वहां के प्रशासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। हालांकि, अभी तक अपेक्षित एनओसी नहीं मिलने से करीब दो सौ लाइसेंस धारक इंतजार कर रहे हैं।

15 से 20 वर्ष पहले जारी हुए लाइसेंस के पंजीकरण पर उठ रहे हैं सवाल जिले में पंजीकरण के लिए पहुंचे लाइसेंसों में जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के मामले शामिल हैं। इनमें किस्तवाड़, बारामूला, पुलवामा, कठुआ, श्रीनगर, राजौरी, ऊधमपुर व कुलगाम से जारी लाइसेंस प्रमुख हैं। इन जिलों से जारी लाइसेंस धारक अब अलीगढ़ में पंजीकरण कराना चाहते हैं। इसके लिए प्रशासन संबंधित जिलों से लाइसेंस जारी करने के समय की प्रक्रिया, अभिलेखों व अन्य जरूरी तथ्यों का सत्यापन करा रहा है। एनओसी मिलने के बाद ही पंजीकरण हो सकता है।

शोपियां और कठुआ से जारी लाइसेंस भी अटके जिले के सुढ़ियाल निवासी राजपाल सिंह इसका एक उदाहरण हैं। उन्होंने करीब एक दशक पहले जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में रहते हुए असलहा लाइसेंस बनवाया था। बाद में अलीगढ़ आने के बाद उन्होंने यहां लाइसेंस के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। प्रशासन ने शोपियां के संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया का सत्यापन करते हुए एनओसी मांगी।

एनओसी के लिए प्रशासन ने संबंधित जिलों कई बार भेजे पत्र व रिमाइंडर काफी समय बीतने के बाद भी जवाब नहीं आया। इसके बाद प्रशासन ने रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन अब तक एनओसी नहीं मिली है। इसी तरह पिसावा निवासी धर्मेंद्र कुमार ने भी कई वर्ष पहले जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले से असलहा लाइसेंस जारी कराया था। जिले में आने के बाद इनके लाइसेंस का पंजीकरण भी एनओसी के अभाव में अटका हुआ है। ऐसे अकेले दो मामले नहीं हैं। जिले में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों से जारी करीब 200 से अधिक लाइसेंस इसी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं।