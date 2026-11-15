अलीगढ़ में काली नदी पर 23.63 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, दो दर्जन से ज्यादा गांवों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गांव कल्याणपुर व पंड्रावल-अतरौली मार्ग के मध्य काली नदी पर पुल और पहुंच के निर्माण के लिए 23.63 करो़ड़ रुपये की धनराशि शासन ने स्वीकृत कर दी है। यह पुल बनने से आसपास के गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

इस नदी पर यहां पहले रपटा पुल बना हुआ था। यह पुल 25 वर्ष पुराना बताया जाता है। वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ आने के कारण यह पुल जलमग्न हो जाता है। यह पुल ब्लॉक जवां और अतरौली ब्लॉक को भी जोड़ता है। पुल न होने से आलमपुर, कल्याणपुर सहित दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी होती है।