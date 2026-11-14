अलीगढ़ SSP खुद फंस गए ट्रैफिक जाम में, 20 सिपाहियों का छूटा पसीना; नहीं खुलवा सके रास्ता

संवाद सूत्र, लोधा (अलीगढ़)। प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के सगाई समारोह को लेकर तालानगरी में वीवीआईपी आगमन के चलते पुलिस प्रशासन ने पहले से ही ऐहतियात इंतजाम कर रखे थे, लेकिन भीड़ और वाहनों के चलते सब ध्वस्त हो गए। शनिवार को शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री और रूट डायवर्जन लागू किया गया। इसके बावजूद खेरेश्वर चौराहे समेत दूसरे मार्गों पर यातायात व्यवस्था ध्वस्त नजर आई।

लोग जहां से निकले भीषण जाम से जूझे। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात यह रहे कि जाम में एसएसपी नीरज जादौन की गाड़ी भी फंस गई। चौराहे पर करीब 20 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद काफी देर तक रास्ता नहीं खुल सका।