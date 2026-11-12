मंत्री संदीप सिंह के सगाई समारोह में जुटेंगे 1000 से अधिक VVIP, 700 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के 14 नवंबर को तालानगरी में होने वाले सगाई समारोह को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एक हजार से अधिक वीवीआईपी मेहमानों के संभावित आगमन और एक लाख के करीब आमंत्रित लोगों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बुधवार को एसपी सिटी ने तालानगरी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस कार्यक्रम को लेकर अन्य जिलों से भी पुलिस कर्मियों की मांग की गई है।

करीब 700 पुलिस कर्मी यहां लगाए जाएंगे। एक दर्जन से अधिक अधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है। आसपास के स्कूल समेत अन्य रिक्त क्षेत्रों को पार्किंग स्थल बनाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर भी वीवीआईपी को अंदर सगाई स्थल तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई है।

रामघाट रोड स्थित संत फिदेलिस स्कूल के बराबर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। करीब 100 बीघा क्षेत्रफल में पंडाल तैयार किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश सरकार के 25 से अधिक मंत्रियों व 100 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने का अनुमान है।

केंद्रीय मंत्रियों और अन्य राज्यों के कई मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। करीब एक हजार से अधिक वीवीआईपी इसमें शामिल होंगे। ऐसे में पुलिस के सामने वीवीआईपी सुरक्षा के साथ भीड़ प्रबंधन की भी चुनौती रहेगी। बुधवार को एसपी सिटी आदित्य बंसल ने प्रस्तावित वीवीआइपी कार्यक्रम के दृष्टिगत तालानगरी क्षेत्र का भ्रमण किया।

इस दौरान कार्यक्रम स्थल व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और सभी जरूरी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराया जा सके।