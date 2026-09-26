'सपा की साइकिल पहले ही पंक्चर, अब जनता रथ भी कर देगी पंक्चर' डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को जिले में श्री हनुमंत कथा के मंच से विपक्षी दलों पर जमकर राजनीतिक हमला बोला। सपा की प्रस्तावित रथयात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी साइकिल पहले ही पंक्चर हो चुकी है और अब जनता उसका रथ भी पंक्चर कर देगी। बोले, चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी दलों के नेता अलग-अलग वेश बदलकर जनता के बीच पहुंचेंगे।

अखिलेश भगवा पहनकर आएंगे, लेकिन जनता उनके राजनीतिक मंसूबों को समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2027 तो दूर 2047 तक भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी व केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि रामभक्त जानते हैं कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार आई तो स्थिति ‘आ बैल मुझे मार’ जैसी हो जाएगी।

हनुमंत कथा में उप मुख्यमंत्री का विपक्ष पर हमला भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत कोल विधायक अनिल पाराशर की ओर से जीटी रोड स्थित डीएवी इंटर कालेज के खेल मैदान में आयोजित श्री हनुमंत कथा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सत्ता से दूर होने के कारण बेचैन हैं।

डिप्टी सीएम ने विपक्ष की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कहा कि नेता जनता के बीच तरह-तरह के दावे लेकर पहुंचेंगे, लेकिन जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है। चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया।

2027 तो दूर 2047 तक भी नहीं बनेगी कांग्रेस व सपा की सरकार डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष जहां चुनाव जीत जाता है, वहां भाजपा की स्थिति खराब होने की बात करता है, लेकिन जहां हार का सामना करना पड़ता है, वहां वोट चोरी व ईवीएम में धांधली जैसे आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की विपक्ष की मांग को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल 2027 को लेकर मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद यही लोग मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे।

भगवा पहनकर आने वालों को पहचान लेगी जनता उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राम मंदिर आंदोलन व अयोध्या में मंदिर निर्माण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1992 में केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उसी दौरान रामभक्तों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया था। इसके बाद भाजपा की सरकार में अयोध्या में 500 वर्ष पुराना भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह व विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की भूमिका को भी याद किया। इसी क्रम में उन्होंने मंच से “अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा-काशी की बारी” का नारा भी लगाया। उन्होंने अलीगढ़ को ‘हरिगढ़’ कहकर संबोधित किया।

महिला सुरक्षा को लेकर सपा शासन पर निशाना महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व की सपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सपा शासन के दौरान महिलाएं धार्मिक आयोजनों में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि अब बड़ी संख्या में महिलाएं बिना भय धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रही हैं। सपा में ऐसा संभव नहीं था। उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री का ‘विकसित भारत’ से संबंधित आडियो संदेश भी लोगों को सुनाया।