अलीगढ़: हनुमंत कथा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपाइयों से करेंगे संवाद

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अलीगढ़ पहुंच गए हैं। वह नौरंगाबाद स्थित डीएवी इंटर कालेज में चल रही श्री हनुमंत चरित्र कथा में शामिल हुए। उनका गुरुवार को प्रस्तावित दौरा अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो गया था, जिसके बाद संशोधित कार्यक्रम के तहत वह शुक्रवार को जिले में पहुंचे हैं।

उप मुख्यमंत्री पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती एवं ‘सेवा संकल्प अभियान माह’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर जाएंगे। वह भाजपा महानगर अध्यक्ष इं. राजीव शर्मा के नौरंगाबाद स्थित आवास और विधान परिषद सदस्य ऋषिपाल सिंह के सागवान सिटी स्थित आवास पर भी जाएंगे।

सर्किट हाउस में करेंगे संवाद इसके बाद दोपहर करीब 1:10 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद विद्यानगर स्थित सांसद सतीश गौतम के आवास और बसंत विहार कालोनी स्थित भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह के आवास पर जाएंगे।