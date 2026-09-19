अलीगढ़: 'एसपी' से फर्जी बातचीत का दावा करने वाला करणी सेना पदाधिकारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इंटरनेट मीडिया पर पुलिस अधीक्षक से बातचीत होने का झूठा दावा करने और भ्रामक पोस्ट प्रसारित कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में सिविल लाइन पुलिस ने क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारी मनोज सिकरवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को हाथरस जनपद से पकड़ा।

पुलिस के अनुसार, 18 सितंबर को मनोज सिकरवार ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट प्रसारित की थी। इसमें दावा किया गया था कि क्षत्रिय करणी सेना के जिलाध्यक्ष सचिन राघव पर हमला करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार करने को लेकर उसकी अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक से बातचीत हो गई है। बातचीत की ऑडियो के साथ एसएसपी नीरज जादौन की फोटो भी प्रसारित कर दी। एसएसपी की जगह एसपी लिखा था।

इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक पोस्ट कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप सीओ सर्वम सिंह के अनुसार ऑडियो की जांच में पुलिस अधीक्षक से कोई बातचीत होने की पुष्टि नहीं हुई। ऑडियो में पुलिस अधीक्षक की आवाज भी नहीं थी। पोस्ट को असत्य और भ्रामक पाए जाने पर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार को पुलिस ने सिविल लाइन थाने में धारा 353(2), 351(2), 352 और 221 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था।