अलीगढ़ स्काई ब्ल्यू होटल में देह व्यापार: रुपयों के लालच में जिस्म का सौदा कर रही थी युवतियां, सात को जेल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। Deh Vyapar In Aligarh: स्काई ब्ल्यू ओयो होटल में कथित अनैतिक देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार होटल संचालक समेत सात आरोपितों को जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने सभी के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शुक्रवार को हुई कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपितों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुटी रही।

थाना छर्रा पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों में शाह आलम निवासी बाइकला, थाना छर्रा, रंजीत सिंह बघेल निवासी नगौरा, थाना जवां, प्रकाश निवासी जरगवा, थाना रामघाट, बुलंदशहर, लक्ष्मीकांत राजपूत निवासी राजमार्गपुर, थाना अतरौली, होटल संचालक योगेंद्र राजपूत और आकाश राजपूत निवासी बरौली, थाना छर्रा तथा प्रदीप निवासी मोहम्मदपुर नाहर, थाना जहांगीरपुर, बुलंदशहर शामिल हैं।

स्काई ब्ल्यू होटल देह व्यापार मामले में सात आरोपित आज भेजे जाएंगे जेल पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 7,560 रुपये, छह मोबाइल फोन, 11 आधार कार्ड, गेस्ट एंट्री रजिस्टर, होटल के कैमरों की डीवीआर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, होटल में युवतियों को रुपयों का लालच देकर अनैतिक देह व्यापार कराने और अवैध धन कमाने का आरोप है। रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की जांच क्षेत्राधिकारी छर्रा गर्वित सिंह के अनुसार, मामले में होटल संचालक द्वारा युवकों से एक से डेढ़ घंटे के लिए 700 रुपये लेकर कमरा उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। पुलिस यह पता लगा रही है कि इस गतिविधि में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। मौके से मिली सात युवतियों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

युवतियों को रुपयों का लालच देकर धकेला इस धंधे में पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 7,560 रुपये, छह मोबाइल फोन, 11 आधार कार्ड, गेस्ट एंट्री रजिस्टर, होटल के कैमरों की डीवीआर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस के अनुसार, होटल में युवतियों को रुपयों का लालच देकर अनैतिक देह व्यापार कराने और अवैध धन कमाने का आरोप है।