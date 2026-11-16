कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार के बीच चलेगी नई ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश और एनसीआर के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा नई ट्रेन संख्या 14153/14154 कानपुर सेंट्रल–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस शुरू की जा रही है।

विशेष गाड़ी संख्या 04195 का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा कानपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को दोपहर 3: 30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन हाथरस में शाम 7: 30 बजे और अलीगढ़ में रात 8: 00 बजे पहुंचेगी।

22 आधुनिक कोचों के साथ 428 किमी की दूरी तय करने वाली ट्रेन से हाथरस क्षेत्र के प्रसिद्ध हींग प्रसंस्करण, पीतल के सामान और कृषि आधारित उद्योगों के साथ अलीगढ़ के प्रसिद्ध ताला उद्योग और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को भी लाभ मिलेगा।