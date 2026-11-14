ताला नगरी अलीगढ़ में हरिसन ग्रुप के चार नए प्लांट शुरू, 300 लोगों को मिलेगा रोजगार; औद्योगिक विकास को गति

मनोज जादौन, अलीगढ़। ताला और हार्डवेयर उद्योग के लिए पहचान रखने वाली ताला नगरी में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। ताला, हार्डवेयर और माड्यूलर किचन निर्माण के लिए प्रसिद्ध हरिसन ग्रुप ने रामघाट रोड स्थित ताला नगरी में करीब तीन एकड़ जमीन पर चार नए उत्पादन प्लांट तैयार किए हैं। यहां डिजिटल लॉक बनाए जाएंगे।

इसके लिए जापान की कंपनी के साथ विदेशी तकनीक के इस्तेमाल को लेकर करार किया गया है। उत्पादन को आधुनिक बनाने के लिए समूह की रिसर्च टीम काम कर रही है। इंजीनियर एआई का भी उपयोग करेंगे। चारों प्लांट शुरू होने पर करीब 300 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

वर्ष 1949 में आरपी मोंगा ने अपने पिता हरीचंद मोंगा के नाम से ब्रांड बनाकर ताले बनाने शुरू किए। कारोबार का विस्तार अनिल मोंगा ने किया। वर्ष 1967 में अनिल लॉक के नाम से आधुनिक प्लांट और कंपनी स्थापित की गई। वर्ष 1984 में टेलीविजन धारावाहिक ‘हम लोग’ में हरिसन लॉक के उत्पादों के प्रचार के लिए विज्ञापन शुरू किया गया।

वर्ष 1987 में लोकप्रिय धारावाहिक ‘रामायण’ से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधि शुरू की गई। कंपनी ने वर्ष 1990 में फर्नीचर के ताले, वर्ष 2000 में दरवाजों के हार्डवेयर और वर्ष 2003 में डोर प्लेट हैंडल बाजार में उतारे। वर्ष 1996 में अनिल मोंगा के पुत्र उमंग मोंगा ने कंपनी का काम संभाला। वर्ष 2016 में माड्यूलर उत्पादों का निर्माण शुरू हुआ। वर्ष 2020 में फिल्म अभिनेता ओमपुरी को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। वर्ष 2021 में बड़े आउटलेट की शृंखला शुरू की गई। वर्ष 2024 में हैंडल और डिजिटल स्मार्ट लॉक का निर्माण शुरू हुआ।

हरिसन ग्रुप के देशभर में 70 हजार डीलर आगरा रोड के मदारगेट पर सामान्य लौहार प्रक्रिया से ताले बनाने का काम शुरू हुआ। बाद में हैंड प्रेस और फिर पावर प्रेस से उत्पादन किया जाने लगा। कंपनी के दिल्ली, एनसीआर और अहमदाबाद में 12 बड़े आउटलेट हैं। देशभर में 70 हजार डीलर विभिन्न राज्यों और शहरों में उत्पादों की आपूर्ति करते हैं।