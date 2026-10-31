यूपी में दिवाली पर बल्ले-बल्ले: बिजली बिल में भारी कटौती, उपभोक्ताओं को नवंबर में मिलेगा फायदा

जारगण संवाददाता, अलीगढ़। बिजली के बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीएएएस) में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। नवंबर में आने वाले बिल में यह छूट मिलेगी।

उपभोक्ताओं को यह लाभ पांचवी बार लगातार मिलेगा। जिले में 7.58 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें घरेलू, व्यावसायिक व अन्य श्रेणी के उपभोक्ता शामिल है। जिले में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 6.26 लाख है।

जिले में हर महीने 100-125 करोड़ रुपये की बिलिंग

सरकारी विभागों, संस्थानों से जुड़े सात हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। इसके अलावा व्यावसायिक और उद्योगों से जुड़े उपभोक्ता हैं। जिले में हर महीने 100-125 करोड़ रुपये की बिलिंग होती है। इससे पहले जुलाई 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत और अक्टूबर 5.24 प्रतिशत की कटौती का लाभ मिल चुका है।