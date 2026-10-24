महिला एथलीट्स ने पहली बार कराया जीन टेस्ट: AFI ने बढ़ाई सख्ती, देश में नई व्यवस्था लागू

गौरव दुबे, अलीगढ़। महिला एथलीट्स को उनकी क्षमता व काबिलियत का पूरा हक मिल सके, इसके लिए जीन टेस्ट की अनिवार्यता की गई है। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खेलने वाली हर महिला एथलीट को यह टेस्ट कराना अनिवार्य है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) की ओर से यह व्यवस्था देशभर में अनिवार्य रूप से लागू की जा चुकी है। अलीगढ़ की महिला एथलीट इगलास निवासी कुमारी योगेश का आठ अक्टूबर 2026 को दिल्ली में पहली बार जीन टेस्ट किया गया। वे 65वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूपी टीम में शामिल थीं।

नेशनल चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कोई ट्रांसजेंडर अपनी पहचान छिपाकर अगर हिस्सा ले, तो पात्र एथलीट के साथ अन्याय होगा। क्योंकि इनकी क्षमता व शक्ति महिला से अधिक होती है। इनकी पहचान कर पाना भी आसान नहीं होता। इसलिए एएफआई ने सेक्स-डिटरमाइनिंग रीजन वाई (एसआरवाई) टेस्ट अनिवार्य किया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बरती सख्ती, मांगी जा रही रिपोर्ट यह टेस्ट महिला एथलीट को केवल एक बार ही कराना होगा। इसका खर्च एएफआई वहन करेगा। फेडरेशन ने इस संबंध में 2025 से सख्ती की थी। मगर, राज्यों की ओर से इसका शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा था। अब इसको सख्ती से क्रियान्वित कराया गया है। हर नेशनल चैंपियनशिप के बाद, किए गए टेस्ट की संख्या समेत समग्र रिपोर्ट भी एएफआई के पास भेजना सभी स्टेट एसोसिएशन के लिए अनिवार्य है।