त्योहार से पहले अमूल मक्खन की भारी किल्लत, आगरा के बाजार में बढ़े बटर के दाम

जागरण संवाददाता, आगरा। त्योहारों से पहले अमूल का मक्खन बाजार से गायब हो गया है। वहीं अब नए स्टाक में इसके दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। ग्राहक दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं पर खाली हाथ लौट रहे हैं। पिछले दो-तीन दिन से शहर में इसकी किल्लत बनी हुई है। कई दुकानों पर स्टाक खत्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट पर भी अमूल का मक्खन नहीं मिल रहा।

वहीं, अब आधा किलो का पैकेट जो पहले 310 रुपये का था, अब 325 रुपये का हो गया है। 10, 20, 100, 200 ग्राम के मक्खन के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। अमूल का मक्खन नहीं मिलने पर ग्राहक अन्य कंपनी के मक्खन खरीदने पर मजबूर हैं।

आधा किलो के पैक पर 15 रुपये बढ़े व्यापारियों का कहना है कि अमूल मक्खन की सप्लाई मुख्य रूप से गुजरात से होती है। वहां प्लांट में मशीनों की सफाई और रखरखाव के चलते उत्पादन प्रभावित हो रहा है। त्योहार से पहले ऐसा होने पर थोड़ी परेशानी तो होगी। जिन पर स्टाक बचा हुआ है वो लोग दाम बढ़ाकर भी दे रहे हैं।

दीपावली से पहले बाजार में हुई काफी किल्लत कुछ कारोबारियों का कहना है कि दीपावली पर मिठाइयों की मांग बढ़ने से दूध की खपत भी बढ़ जाती है। इस कारण भी मक्खन के उत्पादन पर असर पड़ता है। कोई कह रहा है गायों में लंपी (त्वचा) बीमारी होने के कारण दूध का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसलिए मक्खन बनाने में समस्या आ रही है। करीब 20 दिन पहले भी ऐसी किल्लत आई थी फिर स्टाक आया और अब फिर से ये समस्या हो गई है।