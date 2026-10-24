घी के 153 नमूनों की जांच में 56 फेल: उपभोक्ता घी खरीदते समय बरतें सावधानी, अलीगढ़ में FSDA की अपील

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। Aligarh News: घी में मिलावट व गुणवत्ता से जुड़े सवालों को लेकर चलाए गए अभियान के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी का मुद्दा फिर चर्चा में है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक अलीगढ़ में घी के 153 नमूने जांच के लिए भेजे गए। इनमें से 56 नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे।

ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 दीपक सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक घी के 15 नमूने लिए गए, जिनमें दो मानकों के विपरीत मिले।

संबंधित मामलों में न्यायालयों में दायर किए गए वाद वर्ष 2025-26 में 28 में से 17 नमूने फेल हुए। इसी तरह 2024-25 में 34 में से 12, 2023-24 में 24 में से आठ, 2022-23 में 23 में से सात, 2021-22 में 18 में से पांच और 2020-21 में 11 में से पांच नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे।

153 नमूनों की जांच में सामने आई मानकों की अनदेखी दीपक सिंह ने बताया कि नमूनों की जांच में गुणवत्ता संबंधी कमियां मिलने पर संबंधित मामलों में सक्षम न्यायालयों में वाद दायर किए गए। विभिन्न प्रकरणों में न्यायालयों ने सुनवाई के बाद निस्तारण करते हुए अर्थदंड भी लगाया है। विभाग का कहना है कि मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।